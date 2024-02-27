БАКУ /Trend/ - В январе Узбекистан приобрел около 1,6 тысячи электромобилей на общую сумму в $44,3 миллиона, сообщили в Агентстве по статистике Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, основная часть электромобилей, а именно 1 577 машин, была импортирована из Китая. Остальные электромобили были доставлены из ОАЭ (8 машин) и других стран (9 машин).

Отмечается, что Узбекистан увеличил импорт электромобилей в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда данный показатель составлял 389 электромобилей.

Также сообщается, что в январе 2024 года в Узбекистан было ввезено 10 237 легковых автомобилей на общую сумму в $222,8 миллиона.