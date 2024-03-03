Узбекистан и Китай обсудили сотрудничество в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Генеральное консульство Узбекистана провело онлайн-встречу с руководителем отдела инвестиций компании Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) Луо Йиланом, передает Trend.

Согласно информации, в рамках этой встречи представители CATL приняли участие в инвестиционном форуме "Китай – Узбекистан", который прошел в городе Шэньчжэнь, где было отмечено значение данного мероприятия для дальнейшего развития двусторонних отношений между странами.

Сообщается, что Луо Йилан подчеркнул заинтересованность компании в расширении своей деятельности и установлении производственного сотрудничества с узбекскими предприятиями.

Он отметил, что CATL заинтересована в участии в крупных реформах в области "зеленой" энергии, проводимых в последние годы, и в реализации перспективных проектов в этой сфере совместно с местными предприятиями.

Также на встрече Генконсульство представило презентацию о созданной в Узбекистане инвестиционной среде, развитии промышленности и укреплении кооперационных связей между производителями двух стран.