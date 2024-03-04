Узбекистан и Словакия обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился главой МИД Словакии Юрайем Бланаром, передает Trend.

Согласно информации, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана подчеркнул, что в ходе встречи был проведен конструктивный диалог в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Сообщается, что министры уделили внимание укреплению связей между двумя странами и планам на ближайшее будущее. Бахтиёр Саидов выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества на различных уровнях.