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Узбекистан и Словакия обсудили двустороннее сотрудничество

Узбекистан Материалы 4 марта 2024 00:47 (UTC +04:00)
Узбекистан и Словакия обсудили двустороннее сотрудничество

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился главой МИД Словакии Юрайем Бланаром, передает Trend.

Согласно информации, глава внешнеполитического ведомства Узбекистана подчеркнул, что в ходе встречи был проведен конструктивный диалог в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Сообщается, что министры уделили внимание укреплению связей между двумя странами и планам на ближайшее будущее. Бахтиёр Саидов выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества на различных уровнях.

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