Masdar построит в Узбекистане солнечную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Компания Masdar из ОАЭ планирует строительство солнечной электростанции с мощностью 300 МВт и системы накопления электроэнергии на 75 МВт в Кашкадарьинской области Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, реализация данного проекта была утверждена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 марта.

Сообщается, что Masdar выиграла тендер на строительство солнечной электростанции в мае 2023 года и создала ООО Nur Kashkadarya Solar PV в рамках государственно-частного партнерства для реализации данного проекта. Общая сумма иностранных инвестиций в проект составит $250,5 млн.