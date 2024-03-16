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Masdar построит в Узбекистане солнечную электростанцию

Узбекистан Материалы 16 марта 2024 22:26 (UTC +04:00)
Masdar построит в Узбекистане солнечную электростанцию

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Компания Masdar из ОАЭ планирует строительство солнечной электростанции с мощностью 300 МВт и системы накопления электроэнергии на 75 МВт в Кашкадарьинской области Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, реализация данного проекта была утверждена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 марта.

Сообщается, что Masdar выиграла тендер на строительство солнечной электростанции в мае 2023 года и создала ООО Nur Kashkadarya Solar PV в рамках государственно-частного партнерства для реализации данного проекта. Общая сумма иностранных инвестиций в проект составит $250,5 млн.

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