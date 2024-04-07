Узбекистан и Казахстан планируют создать совместное предприятие в сфере ж/д

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Казахстан планируют создать совместное предприятие в железнодорожной сфере.

Как передает Trend, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказали свою поддержку инициативе о создании данного совместного предприятия.

Предполагается, что управление предприятием будет осуществляться совместными усилиями железнодорожных администраций двух стран.

Лидеры обеих стран выразили удовлетворение от возможности использования грузовых терминалов на границе Казахстана с Китаем и в Узбекистане на взаимовыгодных условиях. Это открывает новые перспект