Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Uzbekistan Airways отменила рейс в Тель-Авив

Узбекистан Материалы 15 апреля 2024 01:55 (UTC +04:00)
Uzbekistan Airways отменила рейс в Тель-Авив

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейс Ташкент - Тель-Авив - Ташкент, намеченный на 15 апреля, сообщили в авиакомпании, передает Trend.

Согласно информации, решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства над частью стран Ближнего Востока, а также в соответствии с решением авиационных властей Республики Узбекистан о необходимости обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что пассажиры данного рейса имеют возможность перебронировать билеты или получить возврат средств без дополнительных штрафов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости