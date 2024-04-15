Uzbekistan Airways отменила рейс в Тель-Авив

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейс Ташкент - Тель-Авив - Ташкент, намеченный на 15 апреля, сообщили в авиакомпании, передает Trend.

Согласно информации, решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства над частью стран Ближнего Востока, а также в соответствии с решением авиационных властей Республики Узбекистан о необходимости обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что пассажиры данного рейса имеют возможность перебронировать билеты или получить возврат средств без дополнительных штрафов.