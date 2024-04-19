Узбекистан и Великобритания обсудили торгово-экономические отношения

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана в Великобритании Равшан Усманов встретился с заместителем государственного секретаря Великобритании по делам бизнеса и торговли, а также министром экспорта лордом Малкольмом Оффордом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече лорд Оффорд отметил, что Великобритания рассматривает Узбекистан как ключевого партнера в Центральной Азии и заинтересована в углублении сотрудничества с Ташкентом в различных областях.

Сообщается, что были обсуждены текущие и будущие аспекты торгово-экономических, инвестиционных и образовательных отношений между двумя странами. Лорд Оффорд высказал поддержку идеям о расширении программ стажировок и обучения для узбекских госслужащих в ведущих британских учреждениях и компаниях.

Стороны достигли соглашений о проведении специализированных тренингов для узбекских экспортных компаний о преференциях в рамках британской "Торговой системы для развивающихся стран", а также о реализации крупных инвестиционных проектов в Узбекистане с участием Британского агентства по финансированию экспорта.