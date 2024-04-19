Orano объявил о планах работ в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ/ Trend/ - Nurlikum Mining (совместное предприятие Узбекистана и Orano Group) в течение трех лет планирует пробурить в Узбекистане около 200 000 метров, сообщил Trend источник в Orano Group.

"Nurlikum Mining в 2020-2023 годах сосредоточился на геологоразведке (бурение, лабораторный анализ и моделирование) для получения подтверждения существующих ресурсов урана (12 500 тонн) и выявления новых в соответствии с международным кодексом JORC. В течение трех лет планируется пробурить около 200 000 метров", - рассказал источник.

По словам источника, предприятие также сосредоточилось на проведении пилотных экспериментов для подтверждения технической, экономической и экологической целесообразности извлечения урановых ресурсов методом ISR (In Situ Recovery).

Отметим, что Узбекистан и Orano создали совместное предприятие Nurlikum Mining в декабре 2019 года. Целью Nurlikum Mining является проведение работ по разведке и валоризации урана, в первую очередь в Дженгельди, в самом сердце урановой провинции Узбекистана, и разработка проектов.

Сегодня совместное предприятие Nurlikum Mining, 51 процент акций которого принадлежит компании Orano, а 49 процентов - узбекской уранодобывающей компании "Навоийуран", создает промышленное экспериментальное производство (начиная с ноября 2022 года) и проводит технико-экономическое обоснование на лицензионном участке.

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