Узбекистан и Катар обсудили увеличения количества авиарейсов между Ташкентом и Дохой

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов встретился с главой гражданской авиации Катара Мухаммадом Фалехом Аль-Хаджри, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы развития грузовых и пассажирских авиаперевозок между двумя странами.

Сообщается, что стороны обсудили возможность увеличения количества регулярных авиарейсов между Ташкентом и Дохой с 4 до 7 в неделю, а также перспективу подключения Дохи к региональным аэропортам Узбекистана.

Мухаммад Фалех Аль-Хаджри выразил уверенность в том, что рейсы Qatar Airways в Узбекистан будут способствовать укреплению статуса международных аэропортов Дохи и Ташкента как удобных транзитных хабов.