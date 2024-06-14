Узбекистан и Иран обсудили развитие международных автомобильных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов провел встречу с заместителем министра дорог и городского развития Ирана Саедом Камалем Ходианфаром, передает Trend.

Согласно информации, во время встречи обсуждались вопросы развития международных автомобильных грузоперевозок.

Сообщается, что делегаты из Узбекистана и Ирана обменялись мнениями по поводу установления равных сборов и платежей для национальных перевозчиков, а также создания благоприятных условий для пересечения границ.

В ходе переговоров стороны договорились о начальном проекте «Дорожной карты», направленной на развитие сотрудничества во всех видах транспорта.