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Узатом подписал ряд документов по международному сотрудничеству в атомной энергетике

Узбекистан Материалы 9 декабря 2024 10:18 (UTC +04:00)
Узатом подписал ряд документов по международному сотрудничеству в атомной энергетике
Фото: Узатом

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Агентство по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана (Узатом) подписало важные стратегические документы, способствующие укреплению международного сотрудничества в области атомной энергетики.

Как передает Trend, документы были подписаны на международной конференции “Перспективы использования атомной энергии в мирных целях в устойчивом развитии государств-членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт” в Самарканде.

В рамках международной конференции были подписаны следующие документы:

1. Дополнения к Рамочной страновой программе между Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана и Международным агентством по атомной энергии;

2. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана и Всемирной ядерной ассоциацией;

3. Меморандум о сотрудничестве между ГП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана и China National Nuclear Corporation Overseas Ltd. (CNOS);

4. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана и Институтом ядерной физики Академии Наук Узбекистана;

5. Соглашение между Агентством по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана и ASSYSTEM ENGINEERING & OPERATION SERVICES;

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Филиалом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” в Ташкенте и Научно-исследовательским институтом развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

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