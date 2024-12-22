В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум

БАКУ /Trend/ - 24 декабря этого года в Ташкенте состоится очередное заседание межправительственной комиссии между Узбекистаном и Египтом и узбекско-египетский бизнес-форум, передает Trend.

В мероприятиях ожидается принятие участия министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова и министра планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рании аль-Машат.

Форум посетят свыше 100 представителей деловых кругов двух стран. В частности, египетский бизнес представят El Sewedy Electric, Hassan Allam Holding, ACDIMA, EPICO, Nile sugar, Badawy Group, Masriya machine, Ebtkarat Smart Systems, Solyphar, Al Farouk For Import & Export и другие компании.

Также будет презентован экономический потенциал Узбекистана и Египта, перспективные направления для развития партнёрских отношений, проведены G2B и B2B переговоры, где предприниматели смогут более подробно обсудить возможные направления сотрудничества.

По итогам форума состоится церемония подписания ряда двухсторонних документов по реализации совместных инициатив в различных отраслях экономики и развитию межрегионального взаимодействия.