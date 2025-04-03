Узбекистан и ЕС подписали соглашение об учреждении регионального офиса Европейского инвестиционного банка

Отметим, что 3-4 апреля в Самарканде стартует первый саммит ЕС-Центральная Азия. В мероприятии примет участие Президент Европейского совета Антониу Кошта, а также Урсула фон дер Ляйен.

Этот саммит является частью более широкой стратегии ЕС по углублению отношений с Центральной Азией, изложенной в стратегии ЕС по Центральной Азии 2019 года и совместной дорожной карте 2023 года. Эти развивающиеся связи приобрели стратегическое значение, поскольку обе стороны стремятся продвигать сотрудничество по различным вопросам.