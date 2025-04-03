Узбекистан и ЕС подписали соглашение об учреждении регионального офиса Европейского инвестиционного банка

ТАШКЕНТ /Trend/ - В присутствии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подписано Соглашение об учреждении регионального офиса Европейского инвестиционного банка в Узбекистане.
Как передает в четверг Trend, документ подписан в Самарканде в рамках первого саммита ЕС-Центральная Азия.
Открытие офиса в городе Ташкент позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество и увеличить объемы привлекаемых инвестиций в развитие "зеленой" экономики, инновационной промышленности и современной инфраструктуры в Узбекистане и в целом в Центральной Азии.