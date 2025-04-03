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Узбекистан и ЕС подписали соглашение об учреждении регионального офиса Европейского инвестиционного банка

Узбекистан Материалы 3 апреля 2025 16:01 (UTC +04:00)
Узбекистан и ЕС подписали соглашение об учреждении регионального офиса Европейского инвестиционного банка
Фото: Офис президента Узбекистана

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - В присутствии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен подписано Соглашение об учреждении регионального офиса Европейского инвестиционного банка в Узбекистане.

Как передает в четверг Trend, документ подписан в Самарканде в рамках первого саммита ЕС-Центральная Азия.

Открытие офиса в городе Ташкент позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество и увеличить объемы привлекаемых инвестиций в развитие "зеленой" экономики, инновационной промышленности и современной инфраструктуры в Узбекистане и в целом в Центральной Азии.

Отметим, что 3-4 апреля в Самарканде стартует первый саммит ЕС-Центральная Азия. В мероприятии примет участие Президент Европейского совета Антониу Кошта, а также Урсула фон дер Ляйен.

Этот саммит является частью более широкой стратегии ЕС по углублению отношений с Центральной Азией, изложенной в стратегии ЕС по Центральной Азии 2019 года и совместной дорожной карте 2023 года. Эти развивающиеся связи приобрели стратегическое значение, поскольку обе стороны стремятся продвигать сотрудничество по различным вопросам.

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