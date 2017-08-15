Иран пригрозил выйти из соглашения по ядерной программе из-за санкций США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время — не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней — мы вернемся к нашей прежней ситуации", — приводит агентство слова Роухани.

Иранский лидер заявил также, что американский президент Дональд Трамп "нехороший партнер".

"В последние месяцы мир стал свидетелем, что США, в дополнение к их постоянному и повторяющемуся нарушению обещаний по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), проигнорировали несколько других глобальных соглашений и показали своим союзникам, что США не являются ни хорошим партнером, ни надежной стороной в переговорах", — отметил Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом ранее Соединенные Штаты подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные меры в отношении американских граждан и компаний.

Накануне парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции.