Иран отремонтировал истрибитель производства США

29 апреля 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Специалисты иранских ВВС успешно отремонтировали истребитель американского производства, сообщила в воскресенье пресс-служба ВВС Ирана.

Согласно информации, истребитель F-4 был капитально отремонтирован после того, как пролежал несколько лет в нерабочем состоянии на авиабазе Шахида Лашкари в Мехрабаде.

Модернизация истребителя заняла 18 тысяч человеко-часов в течение 18 месяцев.

После успешных испытаний самолет вошел в состав оперативного флота ВВС Ирана.

Иранские СМИ сообщают, что в последние годы Тегеран добился больших успехов в оборонном секторе и достиг самообеспеченности в производстве необходимой военной техники и систем.

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