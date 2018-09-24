Правительство Ирана объявило траур по погибшим при теракте на параде

24 сентября 2018 08:40 (UTC+04:00)

Правительство Ирана объявило понедельник днем траура по погибшим в результате теракта в городе Ахвазе. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, появилось на официальном сайте президента страны.

"Субботняя террористическая атака на жителей города Ахваза и защитников безопасности населения ясно показала, что враги Ирана не преследуют никаких целей, кроме как уничтожить Иран и иранцев, не гнушаясь кровопролития, убийства женщин, детей, стариков и молодых, рабочих и солдат лишь потому, что они иранцы", - говорится в сообщении.

22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз произошел теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

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