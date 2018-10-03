Международный суд ООН обязал США снять часть санкций с Ирана

США должны отменить санкции против Ирана, которые касаются гуманитарной помощи и гражданской авиации. Такое предварительное постановление вынес в среду международный суд ООН по иску Тегерана против Вашингтона, передает в среду ИРНА.

"Ограничительные меры США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи (продовольствие и медикаменты), а также поставок запасных частей для гражданской авиации", — сказал судья на слушаниях в Гааге.



Напомним, Иран 17 июля нынешнего года подал иск против США в Международный суд ООН, заявив, что действия президента США Дональда Трампа нарушили и продолжают нарушать ряд положений договора О дружбе, экономических отношениях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 г.



Юристы США утверждали, что Суд Организации Объединённых Наций не должен иметь юрисдикции в споре, договор о дружбе более недействителен, и санкции, наложенные Вашингтоном против Тегерана, в любом случае его не нарушают. Но Международный суд ООН опровергло такое утверждение.

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