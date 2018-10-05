Американские военные призвали Иран использовать каналы связи между РФ и США в Сирии

5 октября 2018 11:41 (UTC+04:00)

Иран мог бы использовать российско-американские каналы предотвращения конфликтов в Сирии, чтобы избежать опасных ситуаций, подобных ракетному удару Тегерана по боевикам 1 октября. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.

"Я думаю, что существует механизм, который уже доступен. Иран может говорить с Россией. У нас же есть устоявшиеся профессиональные каналы коммуникации с Россией, которые прекрасно работают, и они до сих пор обеспечивали безопасность сил обеих сторон, хотя мы работаем в очень сложной обстановке в воздушном пространстве", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости создания отдельного механизма предотвращения конфликтов в Сирии между США и Ираном после ракетного удара Тегерана по боевикам.

В понедельник Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в Ахвазе. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, в ходе удара были поражены цели, находившиеся в нескольких километрах от позиций сил США.

Пентагон, в свою очередь, назвал этот удар "безрассудным, небезопасным и обостряющим ситуацию". Как заявил официальный представитель американского министерства обороны Шон Робертсон, подобные действия Тегерана потенциально могут поставить под угрозу силы, которые ведут борьбу с ИГ. По его словам, Иран не предпринял мер для координации своих действий с силами коалиции, как это делают США и Россия.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, удар, нанесенный Ираном по объектам в Сирии, был осуществлен на законных основаниях. Она подчеркнула, что иранские военные в Сирии оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом по приглашению сирийского правительства.

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