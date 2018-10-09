Китай заинтересован в расширении экономических отношений с Ираном

Посол Китая в Тегеране заявил, что Пекин стремится к расширению экономических и торговых отношений с Тегераном, передает во вторник ИРНА.

Панг Сен на встрече со специальным помощником спикера Меджлиса (парламента) Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом рассказал об этом стремлении и выразил удовлетворение растущими экономическими связями между двумя странами.



"Уровень двустороннего сотрудничества благоприятный. Китай уделяет большое внимание развитию сотрудничества с ИРИ и придаёт большое значение развитию партнёрских отношений", продолжил он.



Сен посчитал терроризм общей проблемой всех стран и подчеркнул необходимсть глобальной и всеобщей борьбы с этим зловещим явлением.



Хосейн Амир Абдоллахиан, являющийся также генеральным директором по международным делам, указав на существующие отношения между двумя странами, высоко оценил рост этих связей и отметил: "Многолетние отношения между ИРИ и Китаем показывают глубокие культурные и общественные связи обеих стран".



Иранский чиновник подчеркнул развитие парламентских отношений, добавив, что парламентское сотрудничество служит важной основой развития дружеских отношений между двумя странами, и парламент Ирана подчёркивает важность улучшения отношений между двумя странами.



Он также заявил, что существуют соответствующие возможности в экономическом и коммерческом секторах двух стран, которые должны использоваться для содействия повышению уровня сотрудничества и интересам Тегерана и Пекина.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.