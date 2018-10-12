На иранском острове Кешм планируется построить пять НПЗ

В ближайшее время начнется строительство пяти нефтехимических комплексов на иранском острове Кешм в Персидском заливе, сообщает в пятницу газета "Иран".

"Предприятия, стоимостью 4,2 миллиарда долларов, нацелены на производство продукции из метанола с более высокой добавленной стоимостью, таких как пропилен, полипропилен и олефины", - рассказал глава Национальной нефтехимической компании (NPC) Реза Ноуруз-заде, сообщает информационный портал Национальной нефтехимической компании NIPNA.

Разрешения на строительство уже были выданы, и по завершении строительства эти НПЗ будут иметь мощность производства от 1 миллиона до 2,7 миллиона тонн в год.

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