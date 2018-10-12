На иранском острове Кешм планируется построить пять НПЗ

12 октября 2018 13:43 (UTC+04:00)

В ближайшее время начнется строительство пяти нефтехимических комплексов на иранском острове Кешм в Персидском заливе, сообщает в пятницу газета "Иран".

"Предприятия, стоимостью 4,2 миллиарда долларов, нацелены на производство продукции из метанола с более высокой добавленной стоимостью, таких как пропилен, полипропилен и олефины", - рассказал глава Национальной нефтехимической компании (NPC) Реза Ноуруз-заде, сообщает информационный портал Национальной нефтехимической компании NIPNA.

Разрешения на строительство уже были выданы, и по завершении строительства эти НПЗ будут иметь мощность производства от 1 миллиона до 2,7 миллиона тонн в год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран и Турция обсудили пути расширения взаимного сотрудничества
Иран 11:22
Спецпредставитель США по Ирану проведет переговоры с ЕС и Индией
В мире 09:26
Иран готов расширять сотрудничество с СНГ в области связи
Иран 11 октября 17:01
В Азербайджане может возобновить свою деятельность еще одна промышленно-торговая компания (Эксклюзив)
Бизнес 11 октября 16:55
Из Ирана в Казахстан было экспортировано 170 тонн свежих яблок
Экономика 11 октября 15:05
Генсек ОПЕК: Ситуация на рынке нефти зависит не только от ОПЕК+, но и от решений вне ее
Энергетика 11 октября 13:57
Лента новостей
ОАО «Агролизинг» закупает комбайны и трактора
Тендеры 14:57
Официальный представитель посольства Турции посетил Центр Перевода Азербайджана
Общество 14:56
В Узбекистане с марта 2018 года было выпущено более 340 грузовиков "Камаз"
Бизнес 14:51
Человек на Луне, или Райан Гослинг с бакинцами (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 14:48
Азербайджан обеспечит треть спроса на газ в Болгарии – посол
Энергетика 14:45
Евгений Михайлов: Действия Акопян - если не глупость, то провокация, не приближающая стороны к миру
Точка зрения 14:45
Азербайджан направил экспортную миссию в Монголию
Бизнес 14:43
Промпроизводство в Казахстане за 9 месяцев года увеличилось
Экономика 14:37
Нацвалюта Казахстана вновь отыграла у доллара 3 тенге
Экономика 14:27