Иранский рынок важен и прибылен для Великобритании

Участники конференции "Перспективы и развитие англо-иранских деловых отношений" назвали иранский рынок важным и прибыльным, несмотря на выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки и на возобновление санкций, передает в пятницу агентство "Иран".

Лорд Норман Ламонт, ссылаясь на стратегические отношения между Великобританией и Соединенными Штатами, сказал: "Согласование Британии с Европой и противодействие Соединенным Штатам по вопросу об JCPOA - это большой шаг".

Он добавил: "Великобритания и Европа готовы наблюдать за продолжением СВПД. Они готовы поддерживать его ради выгоды и потому, что он может стать основой для обсуждения других тем в будущем".

Британский политик описал санкции, как экономический инструмент для достижения политических целей и отметил, что санкции направлены на большинство бедных людей в Иране. В этой связи он привел пример с "возникающими кризисами в области гуманитарных товаров, таких как медицинские".

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