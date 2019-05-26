Зариф передал президенту Ирака приглашение посетить Иран

26 мая 2019 11:33 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф передал президенту Ирака Бархаму Салеху в ходе встречи в Багдаде приглашение посетить Иран, сообщает канцелярия иракского президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что Зариф в субботу провел встречу в Багдаде с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

"Также министр (Зариф - Прим. ред.) передал президенту (Салеху - Прим. ред.) приглашение от президента (Ирана Хасана) Роухани посетить Тегеран для обсуждения совместных дел", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что в ходе встречи Салех и Зариф обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и Ираком и последние события в мире и регионе.

Ранее близкий к премьер-министру Ирака источник заявил РИА Новости, что Ирак наряду с Россией и еще четырьмя странами выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном.

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана США сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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