МИД Ирана предостерег США от агрессивных действий в отношении иранского танкера

Иран через официальные каналы предостерег США от агрессивных действий в отношении танкера Adrian Darya. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран через официальные каналы, в особенности через посольство Швейцарии в Тегеране, предостерег США от от действий в отношении танкера Adrian Darya", - цитирует Мусави агентство ISNA. При этом он отметил, что вопрос об освобождении британского танкера Stena Impero еще не решен. "Что касается задержанного Тегераном судна Великобритании, то необходимо дождаться решения суда, который в данный момент изучает нарушения, совершенные танкером", - подчеркнул представитель МИД.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса о задержании Grace 1 ("Грейс-1") в связи с намерением США добиться конфискации судна, однако заявил, что принял решение об освобождении танкера. Впоследствии власти Гибралтара дважды объявили о том, что не могут больше задерживать судно по запросу США из-за разницы между санкционными режимами в отношении Ирана, действующими в ЕС и США. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад в понедельник подтвердил информацию о том, что иранский танкер, сменивший название на Adrian Darya, покинул Гибралтар.

19 июля агентство ИРНА сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero ("Стена имперо") был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Власти Соединенного Королевства со своей стороны утверждают, что Иран нарушил международное право, задержав это судно в территориальных водах Омана, и уже затем заставил его войти в свои воды.

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