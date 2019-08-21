Техническая поломка произошла с иранским танкером в Красном море

Техническая поломка произошла с одним из судов Национальной иранской танкерной компании (NITC) у берегов саудовского города Ябнбу-эль-Бахр в Красном море. Об этом в среду сообщило агентство IRNA, ссылаясь на заявление представителя предприятия Джабала Амели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, все члены экипажа в настоящее время работают над устранением возникшей неисправности. Моряки в результате инцидента не пострадали, их жизни ничего не угрожает

Гибралтарские власти задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, 4 июля по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил судно, в понедельник танкер покинул Гибралтар. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

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