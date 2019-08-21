Зариф: Иран вернется к обязательствам по ядерной сделке, если их будет соблюдать Европа

21 августа 2019 14:15 (UTC+04:00)

Иран готов вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если Европа начнет соблюдать его условия. Об этом заявил в среду в Стокгольме глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если Европа выполнит свои обязательства по сделке, мы вернемся к исполнению своих. Мы сделаем это, даже если США не вернутся в СВПД", - сказал министр, чье выступление транслировал телеканал Press TV.

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