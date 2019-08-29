Зариф заявил, что Иран не будет вести переговоры с США под давлением и угрозами

29 августа 2019 10:51 (UTC+04:00)

Иран не может пойти на переговоры с США в ситуации навязывания войны и экономического давления со стороны Вашингтона. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф во время общения с журналистами в Куала-Лумпуре, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Для нас невозможно вступать в контакт с Вашингтоном, пока они не прекратят навязывать войну и участвовать в экономическом терроризме против иранского народа", - цитирует слова Зарифа агентство Reuters. Он добавил, что возвращение США к ядерной сделке "является билетом на переговоры".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

В среду Зариф прилетел с официальным визитом в Малайзию, где он рассчитывает обсудить с политиками этой страны вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, а также проблему сохранения ядерной сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зариф заявил, что Иран планирует ускорить процесс по освобождению танкера Stena Impero
Иран 11:02
Разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию
Другие страны 09:52
МИД Ирана: США должны вернуть исключения из санкций для сохранения ядерной сделки
Иран 09:32
США рассматривают несколько потенциальных мест проведения саммита G7 в 2020 году
В мире 08:55
Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 €20 млн на тушение пожаров в Амазонии
США 08:08
Иран потребовал, чтобы Япония не участвовала в патрулировании Ормузского пролива
Иран 07:04
Лента новостей
В Турции незначительно сократилось число зарегистрированных узбекских компаний
Турция 11:43
Эстонские бизнесмены реализуют ряд инвестиционных проектов а Казахстане
Бизнес 11:34
Россия получила от Индии аванс за С-400
Другие страны 11:31
Конституция Азербайджана переведена на персидский язык
Общество 11:31
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
Другие страны 11:29
Американские астрономы обнаружили сверхмассивную экзопланету с очень вытянутой орбитой
Другие страны 11:27
Известный российский стилист показал свою дачу в Мардакане (ФОТО)
Звёздный мир 11:26
Туркменистан провел заседание рабочей группы по реализации Целей устойчивого развития
Туркменистан 11:25
В Ашхабаде проходит международный строительный форум
Туркменистан 11:17