МИД Ирана: Республика стремится дать дипломатии еще один шанс для спасения ядерной сделки

2 сентября 2019 11:57 (UTC+04:00)

Тегеран стремится к тому, чтобы дать дипломатии еще один шанс для спасения ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на все сложности, Иран стремится к тому, чтобы дать дипломатии и диалогу еще один шанс", - написал Мусави на своей странице в Twitter. При этом, по его словам, "нужно иметь в виду, что возможности рассеиваются, как дым".

В воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран 5 сентября объявит о дальнейшем сокращении обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры для его восстановления.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки своего участия в соглашении - объявил об обогащении урана свыше 3,67% и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Будущее соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году, оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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