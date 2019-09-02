Иран намерен сократить обязательства по СВПД, если ЕС до 5 сентября не выполнит свои

2 сентября 2019 16:45 (UTC+04:00)

Тегеран намерен сократить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если европейцы не предпримут необходимые шаги до 5 сентября. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Мы открыто говорили о том, что пункт 36 СВПД определяет права Ирана. В случае невыполнения другими участниками СВПД, мы привержены своим обязательствам, - сказал он. - Если европейцы не смогут до этой даты 5 сентября выполнить свои обязательства, мы непременно предпримем третий шаг по сокращению своих обязательств по ядерной сделке".

Ранее Зариф заявил, что 5 сентября Иран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке. По его словам, третий шаг будет осуществлен в соответствии с озвученным планом.

Будущее соглашения по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году, оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки своего участия в соглашении, объявив об обогащении урана свыше 3,67%, и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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