Парламент Ирана утвердил первого в современной истории страны министра туризма

3 сентября 2019 15:51 (UTC+04:00)

Меджлис (парламент) Ирана утвердил кандидатуру Али Асгара Мунесана на должность первого в современной истории страны министра туризма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый пост в кабинете министров, который займет Мунесан, официально звучит как "министр туризма, культурного наследия и ремесел". За предложенную кандидатуру проголосовали 163 депутата Меджлиса, против высказались 87 иранских парламентариев, воздержались трое.

Голосование депутатов парламента проходило в присутствии президента Исламской Республики Хасана Роухани, что, как отметило агентство, придавало особую значимость и торжественность моменту утверждения нового министра.

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