Зариф: новое сокращение обязательств по ядерной сделке не означает конец переговоров

3 сентября 2019 23:37 (UTC+04:00)

Третий этап сокращения исполнения Тегераном своих обязательство по ядерной сделке не будет означать конец переговорного процесса с остальными участниками соглашения. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Реализация третьего этапа [по сокращению обязательств] не означает конец переговорам, мы продолжим диалог", - цитирует Зарифа агентство ISNA. Он добавил, что "как только другие участники сделки примут необходимые меры, Иран может отменить [свои прежние шаги]". "Но мы непременно перейдем к третьему этапу, если европейцы до четверга не начнут исполнять свои обещания", - подчеркнул министр.

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам 60 дней на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и обещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

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