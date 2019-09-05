Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал главе европейской дипломатии Федерике Могерини о готовности Тегерана продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, министр иностранных дел Ирана в письме официально проинформировал западные страны о том, что Тегеран приостанавливает выполнение "всех обязательств в рамках соглашения, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере".

"Иран, стремясь показать добрые намерения, готов к диалогу на всех уровнях с оставшимися в Совместном всеобъемлющем плане действий (по иранской ядерной программе) сторонами", - сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, раскрыв содержание послания Зарифа к Могерини.

Он отметил, что глава МИД Ирана в качестве причин перехода к третьему этапу сокращения Тегераном обязательств указал последствия выхода США из сделки, восстановление санкций, а также неспособности трех европейских стран (Британия, ФРГ и Франция) выполнить взятые на себя обязательства.

Детали этих мер будут озвучены Организацией атомной энергии Ирана позже (как сообщали иранские СМИ - в субботу), отмечается в сообщении Мусави.

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