Тегеран назвал санкции США против Китая нарушением резолюции СБ ООН

27 сентября 2019 12:53 (UTC+04:00)

Тегеран считает санкции США против Китая, введенные за сотрудничество с Ираном, нарушением резолюции СБ ООН 2231, утвердившей ядерную сделку. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Последние санкции американского режима против некоторых стран идут вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН, которая поощряет сотрудничество с Ираном. Правительство США этой мерой наказывает другие страны за соблюдение резолюции, в пользу которой они сами отдали свой голос", - сказал Мусави.

Он также выступил с осуждением последних американских санкций против российской компании и ряда граждан, а также нескольких судов. Санкции были введены, как отмечалось в релизе минфина США, за создание схемы по доставке авиационного топлива в страну

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против двух китайских компаний и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям. Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".

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