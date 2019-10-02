Роухани оценил проект Франции по ядерной сделке

2 октября 2019 13:08 (UTC+04:00)

Иран в целом согласен с проектом Франции, который помог бы разрешить ситуацию вокруг ядерной сделки, но не с его формой. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Президент Франции представил мне этот проект, я сказал, что с универсальностью этого плана мы согласны, но с оборотами я вовсе не согласен, поскольку они были неверны", - сказал Роухани, чье выступление с заседания правительства показало государственное телевидение.

По его словам, проект, предложенный Францией, сводится к тому, что Иран не должен стремиться получить ядерное оружие, должен способствовать миру в регионе и в водных маршрутах. В свою очередь, США должны отменить санкции, после чего должна начаться продажа иранской нефти, а Иран получит деньги с ее продажи.

Роухани указал, что Иран в принципе не стремится к ядерному оружию, а также помогает миру, о котором говорилось в планах президента Франции Эммануэля Макрона. По словам президента Ирана, этот проект президент Макрон представлял не только ему, но и американской стороне.

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