Власти Японии опровергли сообщения о кредите Ирану при соблюдении СВПД

21 октября 2019 08:28 (UTC+04:00)

Правительство Японии опровергло сообщения о том, что вместе с Францией оно предложило план предоставления Ирану кредита в размере около 18,42 миллиарда долларов под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения не соответствуют действительности", - заявил в понедельник на брифинге в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. "Этого нет", - подтвердил он.
Как сообщила накануне японская газета "Майнити", правительство Японии решило поддержать озвученную летом этого года инициативу Франции по предоставлению Ирану помощи в размере 15 миллиардов долларов (около 1,63 триллиона иен) после того, как Тегеран потребовал увеличить объемы займа для компенсации негативного влияния от ужесточения санкций, и довести эту сумму до примерно 18,42 миллиарда долларов (2 триллиона иен).

Летом этого года Франция выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще не оправившуюся от тайфуна Японию ждут два новых бедствия
В мире 06:53
Занятые контрабандой угля суда КНДР 100 раз за два года заходили в порты Японии
Другие страны 20 октября 17:55
В четырех департаментах Франции введен повышенный уровень тревоги из-за угрозы наводнения
Другие страны 20 октября 15:41
Япония и Франция предложат Ирану кредит на $18 млрд при соблюдении ядерной сделки
Ядерная программа 20 октября 06:23
МИД Азербайджана: Мы приветствуем решение французского суда по городу Шуша
Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 20:51
Туркменистан и Япония подпишут документы после переговоров в верхах
Туркменистан 19 октября 10:13
Лента новостей
Прогноз по курсу маната к доллару в Азербайджана на следующий год
Экономика 09:55
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:48
Проводимые в Азербайджане реформы улучшат благосостояние народа
Политика 09:47
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
В Баку начался снос 8 аварийных зданий
Общество 09:38
Джаред Лето препятствовал выходу нового "Джокера"
Интересное 09:34
Официальный курс маната к мировым валютам на 21 октября
Финансы 09:33
ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования без изменений
Финансы 09:32
В честь государственной независимости Азербайджана на площади объединились десятки тысяч человек! (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 09:30