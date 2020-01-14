В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

Самолет катарских авиалиний находился в небе над Тегераном в момент запуска ракеты по лайнеру "Международных авиалиний Украины", но иранские диспетчеры сумели скоординировать его перемещение с силами ПВО. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

"Там был еще катарский самолет в эту ночь. Когда он вошел в иранское воздушное пространство, то сообщил иранским диспетчерам о своем местонахождении, и они в свою очередь поставили в известность силы ПВО, им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно", - сказал депутат.

Он пояснил, что, по всей видимости, катарский самолет заметил свет в небе, заподозрив работу ПВО, и сделал запрос диспетчерам, а те связались с силами ПВО, и они дали разрешение на пролет.

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