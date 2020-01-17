Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing

17 января 2020 00:58 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших при крушении Boeing украинцев, а также примет помощь украинских специалистов в расшифровке "черного ящика". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

"Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке "черного ящика", - говорится в сообщении.

Пристайко в свою очередь поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета "Международных авиалиний Украины".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США дали определенный срок на завершение сделок, попадающих под действие новых санкций против Ирана
США 16 января 23:31
Трюдо обсудил с Гутерришем ход расследования авиакатастрофы в Иране
Другие страны 16 января 08:25
Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Другие страны 16 января 04:37
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Ядерная программа 15 января 22:04
Reuters: Албания выслала двух иранских дипломатов
В мире 15 января 21:21
Основные продукты, которые Грузия импортирует из Ирана
Бизнес 15 января 17:50
Лента новостей
Испанского банкира осуждили за попытку вывезти свою картину Пикассо
Европа 00:40
В пражском туннеле сгорел Lamborghini
Европа 00:21
В Чехии назвали условия для визита Земана в Китай
Европа 00:03
В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП с кризиса 2008 года
В мире 16 января 23:47
США дали определенный срок на завершение сделок, попадающих под действие новых санкций против Ирана
США 16 января 23:31
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
Другие страны 16 января 23:16
В Судане после мятежа группы силовиков сменили главу разведки
Другие страны 16 января 22:59
Число жертв ракетного обстрела Алеппо растет
Арабские страны 16 января 22:43
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой
США 16 января 22:27