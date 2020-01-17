Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing

17 января 2020 22:19 (UTC+04:00)

Канада призывает власти Ирана передать "черные ящики" потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing для их анализа во Францию, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Известно, что ("черные ящики") были существенно повреждены … у Ирана нет необходимых технических возможностей и оборудования для проведения в сжатые сроки надлежащей экспертизы", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

По его словам "есть только несколько мест в мире, где это возможно, и во Франции есть одна из лабораторий, которая может сделать это. "И есть свидетельства начала согласия (сторон) о том, и французы определенно предложили сделать это, чтобы "черные ящики" были направлены туда для анализа. Мы призываем власти Ирана сделать это", - сказал премьер Канады.

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