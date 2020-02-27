Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на государственное новостное агентство Ирана.

"С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным", - говорится в сообщении.

Отметим, что число умерших в Иране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, возросло до 22.

На настоящий момент в Иране зарегистрированы 22 смерти от коронавируса, зафиксирован 141 заразившийся этой болезнью. За минувшие сутки 54 иранца выздоровели и выписались из больниц, где проходили лечение.

Распространение коронавируса отмечено в 20 провинциях Ирана. Большинство инфицированных выявлены в провинции Кум в центральной части страны и в Тегеране.