Зариф подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте в посольстве Ливана в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Ранее Зариф в телефонном разговоре со своим ливанским коллегой заявил, что Иран готов оказать Ливану любую помощь в связи со взрывом в Бейруте.

«Наши мысли и молитвы с великим и жизнерадостным народом Ливана... Иран готов оказать любую необходимую помощь. Оставайся сильным, Ливан», - написал Зариф в Twitter на арабском языке.

4 августа в районе морского порта Бейрута прогремел взрыв. В результате взрыва погибли 158 человек, свыше 6 тысяч получили ранения. Разрушены и повреждены десятки домов.