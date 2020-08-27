Нефтегазовая отрасль Ирана испытывала развитие несмотря на санкции

Глава таможенного управления особой экономической зоны Южного Парса Амир-Аббас Ахмади заявил, что экспорт ненефтяных продуктов из Южного Парса, несмотря на ограничения и санкции США в течение первых пяти месяцев этого года, составил 7,5 миллиона тонн на сумму 1,813 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Общий объем экспорта за первые пять месяцев 2020 года составил более 7,5 миллионов тонн продуктов, включая метанол, пропан, бутан, легкий и тяжелый полиэтилен, газовый конденсат, аммиак, серу, стирол, сырую нефть и т.п.», - отметил он.

По его словам, эти товары экспортировались в Пакистан, Китай, Южную Корею, Индию, Японию, Индонезию, Турцию, Италию, Германию, Турцию, Катар, Египет, Кувейт и др.