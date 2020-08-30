Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Иран 30 августа 2020 22:48 (UTC+04:00)
Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник»

Сборной Ирана удалось занять второе место после России в соревнованиях АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» среди военных, которые проходят в России, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

На конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» в Пензе определились лучшие военные оружейники по реактивным системам

Впервые иранские военные были включены в список победителей конкурса АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» в России.

Согласно положению конкурса, командам нужно было заменить 10 направляющих и колесо реактивной системы РСЗО «Град». За каждый упавший элемент, недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта боевых машин команды выполнили по 10 холостых выстрелов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан
В Азербайджане сократилось производство промышленной продукции
В Азербайджане сократилось производство промышленной продукции
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1,7 млрд
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1,7 млрд
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 23:12
Иран занял второе место на конкурсе АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» Иран 22:48
Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан Турция 22:40
BBC: Грузия заменит Японию в кубке «Восьми Наций» по регби Грузия 22:38
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Арабские страны 22:30
В Бишкек из Дели прибыли граждане Кыргызстана Кыргызстан 22:30
Избирательные участки закрылись на парламентских выборах в Черногории Европа 22:21
"Манчестер Сити" предлагает Месси пятилетний контракт на сумму €500 млн Спорт 22:06
Служба электронной безопасности Азербайджана о мерах по обеспечению кибербезопасности ИКТ 22:00
В Азербайджане сократилось производство промышленной продукции Бизнес 22:00
Более 30 полицейских пострадали в ходе субботних протестов в Берлине Европа 21:50
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 243 тысячи Турция 21:32
Федеральные власти США считают, что в Портленде царят "хаос и беззаконие" США 21:23
Мэр итальянского острова пригрозил общей забастовкой в знак протеста против мигрантов Европа 20:57
Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране Общество 20:35
Коронавирус выявлен у телохрантиля спикера парламента Грузии Грузия 20:32
В Бишкеке прошел первый в этом году «Велопробег здоровья» Кыргызстан 20:29
"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» Спорт 20:17
MOL Group обнародовала объемы добычи нефти на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 20:00
Доходы мобильных операторов в Нахчыванской АР возросли ИКТ 20:00
Во Франции начали выпуск защитных масок от коронавируса из конопли Европа 19:39
Три человека погибли при обрушении шахты в Индонезии Другие страны 19:17
Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1,7 млрд Бизнес 19:00
Трамп: федеральные власти начнут аресты протестующих в столице, если это не сделает мэрия США 18:55
Иран экспортирует в соседние страны 47 процентов местной продукции Экономика 18:30
Грузия вводит новые регуляции для выезжающих в страны ЕС Грузия 18:19
С 1 сентября Узбекистан войдет в перечень стран со стабильной эпидситуацией по COVID-19 Узбекистан 18:12
На территории казахстанско-турецкой ИЗ рассматривается создание ряда производств Бизнес 18:00
В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 18:00
Задержанного полковника ВС Франции обвинили в разглашении военной тайны Европа 17:56
В Азербайджане выявлено 135 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 127 человек Общество 17:35
Британское правительство планирует крупнейшее за десятилетия повышение налогов Финансы 17:07
В Грузии уже переработано до 740 тонн винограда Бизнес 16:28
В Узбекистане две трети родителей проголосовали за открытие школ Узбекистан 16:07
Парламент Японии утвердит нового премьер-министра 17 сентября Другие страны 16:00
ИМЭМО РАН: Основным источником доходов бюджета Туркменистана остается экспорт газа Энергетика 16:00
Внешнеторговые отношения между Азербайджаном и Венгрией остаются стабильными Бизнес 16:00
Сохранение иранского гепарда - главный приоритет Организации по охране окружающей среды Иран 15:42
Трамп обвинил мэра Портленда в некомпетентности на фоне протестов США 15:38
Во Франции настаивают на возвращении власти гражданским в Мали в течение месяца Другие страны 15:15
Wildberries зафиксировала рост спроса на товары для организации удаленной работы в августе ИКТ 14:48
Асад утвердил состав нового правительства Сирии Арабские страны 14:29
В Грузии выявлено семь новых случаев коронавируса Грузия 14:07
Назван объем грузооборота по фидерному сообщению между Казахстаном и Азербайджаном Бизнес 14:00
Азербайджанский бизнес находится на передовых рядах в Южном Кавказе - Robertson&Blums Финансы 14:00
Таджикистан и Нидерланды обсудили перспективы сотрудничества Таджикистан 13:51
Месси не явился на тестирование на коронавирус Европа 13:41
Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 190 Арабские страны 13:20
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане Общество 12:55
Азербайджанский депутат: Поправки в закон «Об обороне» Армении - показатель ослабления армии Политика 12:32
Иран - мировой лидер по производству губчатого железа Экономика 12:32
Иран в период пандемии незначительно сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 12:28
С 1 сентября в Грузии начнут следить за насильниками с помощью электронных браслетов Грузия 12:11
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта Энергетика 12:00
Объём рынка non-life страхования в Азербайджане увеличился Финансы 12:00
Более 25 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 11:46
День Конституции отмечают в Республике Казахстан Казахстан 11:42
Покупка футболиста Вейналдума является приоритетом для тренера "Барселоны" Кумана Спорт 11:27
В Оттаве прошла крупная акция протеста против связанных с коронавирусом ограничений Другие страны 11:09
"Барселона" готова продать Месси в "Манчестер Сити" за €280 млн Спорт 10:47
Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Черногории Европа 10:28
В Азербайджане планируется провести аукционы в области ВИЭ в 15 районах Энергетика 10:00
Судно "Гусейн Джавид" отправится в первое после ремонта плавание Экономика 10:00
Четыре случая коронавируса выявлены в Аджарии Грузия 09:55
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:50
По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров - МИИР РК Энергетика 09:36
В КНР обвинили спикера чешского Сената в нарушении суверенитета республики Другие страны 09:07
Почти 20 человек задержали в Портленде из-за беспорядков США 08:43
"Лос-Анджелес Лейкерс" вышли в 1/4 финала плей-офф НБА Спорт 08:25
Трамп подтвердил планы США сократить численность войск в Ираке США 08:01
Berqnet совместно с азербайджанской компанией выстраивает стратегию по расширению деятельности ИКТ 08:00
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Ирландией увеличились Бизнес 08:00
В Иране произошло землетрясение Иран 07:37
1 сентября откроется осенняя сессия парламента Грузии Грузия 07:23
За сутки зарегистрированы 126 новых случаев заболевания коронавирусом в Казахстане Казахстан 07:18
В Черногории пройдут парламентские выборы Европа 06:51
"Манчестер Сити" заморозил переговоры по Кулибали из-за намерения купить Месси - СМИ Спорт 06:22
Помпео отметил вклад Абэ в укрепление отношений между США и Японией США 05:57
Астероид размером с многоэтажный дом приблизится к Земле В мире 05:31
Трамп может посетить город Кеноша, где прошли протесты США 04:55
"Милан" подтвердил продление контракта с шведским футболистом Ибрагимовичем Спорт 04:30
Коста-Рика запросила у МВФ помощь на сумму $1,75 млрд В мире 03:48
В Оттаве проходит акция протеста против коронавирусных ограничений Другие страны 02:22
На Маврикии прошла демонстрация с требованием установить причины экологической катастрофы Другие страны 02:01
Глава ПНС Ливии назначил нового министра обороны и начальника генштаба ВС В мире 01:33
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Россия 01:00
Месси отказался приезжать на сборы «Барселоны» Спорт 00:42
В США число жертв урагана "Лаура" возросло до 16 США 00:16
Четыре ракеты упали рядом с посольством США в центре Багдада Арабские страны 00:01
Внешнеторговый оборот Ирана за месяц превысил $5 млрд Иран 29 августа 23:42
В Узбекистане зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией Узбекистан 29 августа 23:26
Международная рейтинговая компания "S&P" оставила без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB" Грузия 29 августа 23:19
В Азербайджане обеспечена внедрение различных сервисов компаний Shadowserver и Microsoft - СЭБ ИКТ 29 августа 23:00
Долевое участие Латвии в общем импорте Азербайджана увеличилось Бизнес 29 августа 23:00
Десятки человек задержаны в ходе беспорядков в Берлине Европа 29 августа 22:21
"Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии по футболу Спорт 29 августа 22:00
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 242 тысячи Турция 29 августа 21:43
Иран занимает 30 место в мире по производству золота Иран 29 августа 21:12
ВОЗ допустил казахстанскую вакцину от COVID-19 к клиническим испытаниям Казахстан 29 августа 21:07
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за последнюю неделю августа Финансы 29 августа 21:00
Все новости