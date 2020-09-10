Швейцарский чиновник заявил об активности экономики Ирана

Несмотря на жесткие санкции против Ирана, экономические деятельности продолжаются в этой стране, заявил член совета контона Шаффхаузен Тумас Миндез в интервью Swissinfo, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он, который сопровождал главы МИД Швейцарии в ходе недавнего визита в Иран, отметил, что только путем снятия санкций в адрес Тегерана можно начать переговоры с иранскими властями.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 5 сентября прибыл с визитом в Иран наряду с 100-летней годовщиной установления дипломатических отношений двух стран. Он провел встречу с президентом, главой МИД и спикером парламента Ирана в ходе поездки. Кассис также назвал Исфахан жемчужиной Ближнего Востока, посетив этот исторический город на центре страны.

В ответ на вопрос об эффективности санкций США против Ирана, Мендез отметил, что Иран продолжает свою работу, ничего не остановлено в этой стране. "Мы на новом автомобиле Mercedes-Benz посмотрели магазины Samsung и Lego, люди также используют современные смартфоны в Иране", добавил он.