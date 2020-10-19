Иран сбил разведывательный БПЛА Армении

БАКУ/Trend/ - В воздушном пространстве иранской провинции Ардебиль был сбит беспилотник, принадлежащий ВС Армении, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным знакомых с ситуацией источников, тип беспилотника устанавливается. По предварительной версии, речь идет о разведывательном дроне.