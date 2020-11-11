Иран - одна из ведущих стран мира в области науки - Эсмаил Гадерифар

Руководитель Центра развития технологий вице-президента по науке и технологиям Эсмаил Гадерифар высоко оценил успехи Исламской Республики Иран в области науки, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«В последние годы, благодаря усилиям научного сообщества страны, мы смогли привнести очень хороший потенциал в области научного производства, как сообщают авторитетные международные базы данных цитирования, такие как Scopus, ISI и другие наукометрические органы в мире, сегодня в области науки Иран одна из ведущих стран», - отметил он.

«В среднем шестнадцатый ранг научного производства, который всегда устанавливался для страны в последние годы, и, основываясь на тех же отчетах, по некоторым научным дисциплинам, таким как нанотехнологии, биотехнология, биотехнология, мы занимаем четвертое, девятое и четырнадцатое места», - добавил он.