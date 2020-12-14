Иранский порт Астара на берегу Каспийского моря стал новым центром контейнерных перевозок в регионе

Управляющий директор "Khazar Shipping Company" рассказал, что порт Астара, расположенный на берегу Каспийского моря, стал новым центром контейнерных перевозок в регионе после запуска новых транспортных услуг из этого порта, сообщает ILNA, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Упомянув об организации регулярных контейнерных перевозок из порта Астара в порт Актау в Казахстане и Астрахани в России, Давуд Тафти сказал: «Согласно планам, на этом маршруте еженедельно будут работать две регулярные перевозки, одна - из Астары в порт Актау и другая услуга осуществляется по маршруту Энзели-Астара до порта Актау».

Подчеркнув, что запуск этих регулярных рейсов создал конкурентную среду между автомобильным и морским транспортом, Тафти продолжил: «Одним из наиболее важных эффектов запуска регулярных контейнерных перевозок между Астарой и портами Актау и Астрахань является снижение тарифов на наземные перевозки и нарушение монополии на наземные перевозки, так что, как только стало известно об активации этих регулярных контейнерных перевозок, стоимость автомобильных перевозок в регионе снизилась до одной тысячи долларов».

«Нарушение монополии означает снижение затрат и расширение возможностей для трейдеров, экспортеров и грузовладельцев», - добавил он.

Порт Астара занимает 60 гектаров и является первым портом частного сектора в Иране. Это ближайший и самый экономичный способ торговли и транспорта между Азией, Африкой и Европой. Он предназначен для погрузки и разгрузки грузовых судов грузоподъемностью 2500 тонн.

Расположенная на берегу Каспийского моря, Астара имеет морскую, сухопутную и железнодорожную границу с Азербайджанской Республикой.

Даже во время вспышки коронавируса порт считается одним из основных пунктов экспорта и импорта Ирана.

Ранее в ноябре, глава Департамента портов и морских перевозок Астары заявил, что вес экспортируемых и импортируемых товаров через порт Астара увеличился на 40 процентов за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта 2020 г. - 20 ноября) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.