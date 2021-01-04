Третий этап совместного производства вакцины от COVID-19 будет реализован в Иране в феврале

Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки сказал, что процесс производства иранской вакцины от коронавируса идет хорошо, ведутся переговоры о совместном производстве вакцины с зарубежной страной, и третий этап ее клинического исследования будет проведен в стране в феврале, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Мы предоставляем вакцину от коронавируса людям по-разному, я призываю людей избегать разных новостей о вакцине», - сказал он.

«Мы разрабатываем еще одну вакцину в сотрудничестве с другой страной. Мои коллеги ведут переговоры. В Институте Пастора мы начнем третий этап клинических испытаний этой вакцины в феврале. Мы надеемся представить вакцину отечественного производства в конце весны следующего года», - отметил он.