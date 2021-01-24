За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 89 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли 89 человек.
Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает Trend в воскресенье со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране составило 57 383.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 945 человек, в результате чего общее число заразившихся достигло 1 372 977. Состояние 4 090 человек оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 164 794 человека, проведено свыше 8,9 миллионов тестов на выявление коронавируса.
(Автор: Эльнур Багышов)
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