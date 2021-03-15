Более 1 млн иранцев сделают прививку от COVID-19 до 20 марта

До сих пор 1 млн 260 тыс. вакцин были импортированы в Иран, и более 1 млн иранцев до конца текущего 1399 года (закончится 20 марта) будут делать прививку от коронавируса.

Об этом заявил официальный представитель национального штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Мы уже получили 410 доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Также 250 тыс. доз китайской вакцины «Sinopharm» и 125 тыс. доз индийской вакцины Bharat Biotech были импортированы в страну», заявил он, добавив, что 375 тыс. доз данной индийской вакцины в понедельник будет импортирован в Иран.

По его словам, 100 тыс. доз вакцины из Кубы также импортированы в Иран. «В конечном счете у нас 1 млн 260 тыс. доз вакцины в стране», отметил он.