Подписан комплексный документ о сотрудничестве Ирана и Китая

Всеобъемлющий документ о сотрудничестве между Ираном и Китаем подписали министры иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и КНР Ван И в Министерстве иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает ИРНА, всеобъемлющий документ о сотрудничестве Ирана и Китая был подписан несколько минут назад министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и министром иностранных дел Китая Ван И.

Иран и Китай повысили уровень своих стратегических отношений во время официального визита Си Цзиньпина в Тегеран в феврале 2015 года, сделав заявления. В пункте 6 этого заявления стороны заявили о своей готовности провести консультации и согласовать документ о долгосрочном сотрудничестве.

Впоследствии дипломатический аппарат в тесном сотрудничестве с другими государственными учреждениями, наконец, подготовил проект варианта комплексной программы сотрудничества, и в сентябре 2019 года во время визита Мохаммада Джавада Зарифа в Китай этот проект был передан правительству Китая.