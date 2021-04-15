В Иране заявили о возможности увеличения обмена электроэнергией с соседними странами до 10 тысяч мегаватт в год

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян сказал, что в настоящее время существует обменная мощность около 3500 МВт электроэнергии с соседними странами, которая может быть расширена до 10 000 МВт в соответствии с разработанными планами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Реза Ардаканиян на ежемесячном собрании членов Нефтяного и энергетического клуба, которое проводилось в режиме видеоконференции, отметив при этом хорошую работу, проделанную в расширении возможностей обмена энергоресурсами с соседними странами с помощью существующих инвестиций и связей, заявил, что «этот обмен теперь возможен со всеми странами, имеющими сухопутные границы».

Он напомнил, что синхронизация электроэнергетической системы страны с Ираком в 2018 году и попытки синхронизировать электроэнергетическую систему Ирана с Россией по двум маршрутам Армения-Грузия и Азербайджанская Республика продолжались: «То, что будет достигнуто раньше, будет работать».

«Маршрут Иран-Азербайджан-Россия является более доступным маршрутом, и с согласия всех трех стран были отобраны иранские инженеры-консультанты для изучения этой работы, и был подготовлен и подписан соответствующий контракт, который сейчас находится в стадии реализации, и есть надежда на его реализацию», - пояснил он.